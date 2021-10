Os recordes de queimadas registrados no Acre, neste ano, serão tema de audiência pública realizada nesta quarta-feira, 13, na Câmara Federal, após o deputado Leo de Brito (PT) solicitar explicações aos órgãos de fiscalização ambiental. O debate será transmitido, ao vivo, por meio do site da Câmara, a partir das 11h (horário de Brasília).

Em documento protocolado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), o deputado federal acreano destacou que dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apontaram que o Acre registrou 2.140 focos de incêndios até 17 de agosto desse ano e teve aumento de 137% nos incêndios ambientais nas áreas urbanas, número maior do que todo o acumulado do ano passado.

A situação seguiu se agravando e neste mês, segundo matéria veiculada no portal G1, o Instituto apontou que o Estado registrou que de janeiro ao dia 7 de outubro, foram mais de 8.000 focos de incêndio.

O Acre tem liderado o ranking com maior número de focos de queimadas no país e no Estado, os municípios com mais focos de queimadas são Feijó e Tarauacá, de acordo com dados do Inpe.

“Vivemos um período crítico. Tenho andado pelos municípios e constatei o avanço das queimadas nos últimos meses e a falta de uma política de controle ambiental, atrelada ao enfraquecimento dos órgãos de fiscalização e dos mecanismos de controle. Isso tudo tem impactado diretamente nesse aumento. Além dos danos ao meio ambiente, a preocupação é também com a saúde pública, os casos de internações e mortes por síndromes respiratórias têm aumentado consideravelmente, e ainda estamos em meio à pandemia da covid, agravando mais ainda essa situação”, afirma Leo de Brito.

O parlamentar destaca que a audiência será uma oportunidade para os órgãos ambientais esclarecerem à sociedade sobre o que estão fazendo para minimizar a situação. “Como parlamentar, é minha obrigação fiscalizar e cobrar a adoção de medidas e essa convocação feita junto à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle seu deu baseada nisso”, completou.

Confirmaram presença na audiência o professor, pesquisador e coordenador do Grupo de Estudos e Serviços Ambientais da Universidade Federal do Acre (UFAC) Alejandro Antonio Fonseca Duarte e o secretário de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre (SEMAPI), Geraldo Israel Milani de Nogueira.

Também foram convidados a participar dos debates representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério Público Federal (MPF), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), Ministério Público do Estado do Acre (MPEAC), Instituto de Meio Ambiente no Acre (IMAC), da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e da Coordenação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

A deputada Vanda Milani, não poupou críticas ao senador bolsonarista Márcio Bittar (que pouco vem ao Acre e enquanto relator do orçamento, Bittar destinou R$126 milhões para a Santa Casa de Misericórdia) pois segundo ela as unidades de saúde do Acre são quem deveriam ter sido contempladas. Milani disse que o senador praticamente armou para tirar o Solidariedade de seu comando (situação semelhante que aconteceu num passado não tão distante) e que o partido está em plena campanha para Lula; isso a fez se afastar ainda mais da sigla.

