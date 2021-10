Descontrolado o homem espancou a esposa com socos e chutes – Foto: Ilustrativa

O que era para ser um swing com troca de casais acabou em agressão na noite de domingo (10) em um motel no bairro Nova Porto Velho, na capital de Rondônia.

Um homem de 26 anos fugiu após agredir a esposa de 33 anos motivado por ciúmes. Segundo consta em ocorrência, a vítima e o acusado teriam passado a tarde em um balneário com um casal de amigos.

O homem já teria combinado antes com o amigo que depois iriam para o motel fazer troca de casais.

Após a diversão no balneário, os casais foram para o motel. O homem logo começou a beijar a mulher do amigo.

Já a vítima teria entrado no banheiro junto com o amigo do marido. O acusado ao ver a esposa trancada com o amigo ficou enciumado e arrombou a porta, desferindo chutes.

Descontrolado, ele espancou a esposa com socos e chutes. O casal que estava no local logo saiu da suíte e foi embora.

O agressor ao ver que a mulher tinha chamado a Polícia Militar também conseguiu fugir do ambiente.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam). Veja mais em Rondônia ao vivo

