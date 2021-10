Conhecido por Dino, o atleta acreano Ramon Queiroz fez história no fisiculturismo ao ficar no top 5 da sua categoria Classic Physique na 57ª edição do Mr. Olympia 2021 em Orlando, nos EUA. Do G1 Acre.

Aos 26 anos, essa foi a segunda vez que o acreano participou de uma competição profissional. A final do evento ocorreu no sábado (9) e, além da torcida, muitos acreanos usaram as redes sociais para enaltecer a dedicação do atleta. Dino competiu no campeonato Europa Pro e ficou em segundo lugar, ganhando a vaga para o Mister Olympia.

Em um vídeo divulgado por seus patrocinadores, Dino agradeceu a todos pela torcida e dedicou a vitória à sua esposa e filho.

“Tô muito feliz, me senti muito realizado de pisar no palco do Olympia, muitos duvidaram mas chegamos lá, fizemos nosso trabalho, porque nada é impossível para aquele que trabalha”, disse.

Ele finaliza dizendo que vai se dedicar o dobro para as próximas competições. Ele usou suas redes sociais para agradecer o apoio de todos. “Minha resposta foi no palco. Estamos na cabeça e à noite prometo chegar ainda melhor”, postou.

O Mr. Olympia 2021 é a maior competição de fisiculturismo do mundo.O evento marcou o retorno de grandes eventos fitness com público e o Brasil marcou, definitivamente, seu espaço entre as grandes nações do esporte. A próxima edição do evento será em 2022.

