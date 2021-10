Na sexta-feira, 8, o Programa Saúde na Comunidade levou as equipes de profissionais até as comunidades Morro da Pedra e Igarapé Monteiro, no Liberdade. Ambas são comunidades de difícil acesso, onde os moradores tem muita dificuldade em se deslocar até o Posto de Saúde localizado próximo a ponte.

Segundo o professor Ronaldo Marques Farias, da comunidade Monteiro, em dez anos, apenas uma única ocasião a comunidade havia recebido uma ação de saúde itinerante.

“Nós primeiramente temos que agradecer a Deus por este momento, por estar usufruindo deste trabalho que nosso prefeito está prestando na nossa comunidade. Em dez anos que vivo aqui esse trabalho foi realizado uma única vez e de lá pra cá a comunidade estava esquecida, agora a equipe de saúde veio para cá, agradeço muito”, disse.

Dona Maria da Glória Feitosa, 55, é moradora há mais de 40 anos no igarapé Monteiro, e conhece as dificuldades de acesso à Saúde Básica.

“Estou achando maravilhoso. Aqui é muito difícil mesmo para chegar até a ponte do rio Liberdade, e agora estamos vendo as equipes chegando até aqui, daqui a pouco já vou ser consultada”, conta.

O presidente da Aleac, Deputado Nicolau Júnior, acompanhou a ação da saúde municipal nas comunidades do Rio Liberdade.

“Esta é uma ação da prefeitura que me deixa muito feliz pelo seu resultado. Quero aqui agradecer à gestão do prefeito Zequinha, pois este é um gesto de humanidade. Nesses oito meses de gestão estamos vendo esta preocupação de chegar até as pessoas que mais precisam. É muito importante esse empenho da gestão em fazer chegar as ações de saúde básica para uma comunidade como esta, distante e de difícil acesso. Venho acompanho este trabalho e só tenho a agradecer. A orientação e prevenção em saúde é muito importante pois este atendimento básico ajuda muito a evitar problemas futuros de saúde, então faz toda a diferença”, declarou na ocasião o presidente.

O prefeito Zequinha Lima tem participado desta que se tornou uma rotina de atendimentos nas comunidades rurais toda sexta-feira.

“O objetivo deste programa é chegar até as comunidades mais isoladas, onde as pessoas mais precisam porque a gente sabe que é mais fácil o profissional de saúde chegar até essas pessoas do que estas pessoas chegarem a ir até a cidade, ao posto de saúde ou ao hospital. É gratificante porque a gente vê nos olhos a alegria das pessoas de terem a oportunidade de ficarem frente a frente com o dentista, de estarem se consultando com um médico, de tomarem a vacina, e dar a vacina das crianças que estejam atrasadas, se vacinar contra o covid, de fazer exame e teste rápido de hepatite, são inúmeras as ações que nós, estamos realizando através destes procedimentos. Então para nós é uma satisfação poder estar vendo a gestão chegar nas pessoas que mais precisam”, disse o prefeito.

Na comunidade Morro da Pedra foram realizados 59 atendimentos médico, 27 atendimentos odontológicos, 124 testes rápidos (Hepatites B, C, Sífilis e HIV), 17 vacinações contra Covid, 10 vacinações de rotina, 18 agendamentos de exames laboratoriais, 08 exames de malária e 55 dispensas de medicamentos por receituário médico.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Edvaldo Magalhães lamentou que as escolas estão pedindo açúcar emprestado na taberna do bairro”, as três escolas situadas na cidade de Feijó não iniciaram o ano letivo por falta de organização da Secretaria de Estado de Educação (SEE) do governo Gladson Cameli. As Escola de Ensino Médio José Gurgel, por exemplo, ficou sem iniciar as atividades por falta de energia elétrica. Além disso, está faltando merenda. “Aonde tem merenda, estão servindo bolacha com ki-suco. O governo anunciou um programa que deixaria todos os alunos bem alimentados, mas não tem merenda. Não conseguiram contratar e entregar merenda para iniciar o ano letivo, diz deputado

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.