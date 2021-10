A promessa de recuperar os ramais em Feijó ficou só nas promessas e produtor desabafa com administração de Kiefer Cavalcante – Foto: Reprodução

Com 34 mil habitantes, Feijó é a quarta maior cidade do estado e uma das maiores em território no Brasil, possuindo uma vasta malha viária de ramais. O vídeo do produtor Rural Eurico Cordeiro, circula em dezenas de grupos de WhatsApp do estado e foi enviado a nossa redação por um internauta de Feijó. Na gravação rápida e objetiva, o mesmo relata a saga de quem ficou esquecido e tem que se virá para garantir a trafegabilidade dos ramais até a cidade, ou vice e versa.

“Senhores, meus amigos meus irmãos feijoenses, quero mostrar a realidade dos produtores rurais de Feijó. A dois anos essa ponte está quebrada, agora caiu de vez aqui dentro. Os colonos tiraram a madeira e a três meses está aqui abandonada, sem aparecer uma máquina. O verão acabando e o inverno chegando, colocaram um aterro aqui que já está arrombando. A prefeitura parece a casa da mãe Joana, ninguém sabe quem manda e Feijó a muito tempo não cresce’, desabafou o produtor.

Feijó é governada pelo desgastado prefeito Kiefer Cavalcante, que sabe lá como conseguiu se reeleger depois de uma primeira administração tão fraca. O interessante é que por ser do mesmo partido do governador Gladson Cameli; ambos do PP, o que deveria ser motivos para muitas parcerias e convênios, principalmente na produção agrícola.

O fato é que essa realidade de Feijó, se repete em várias cidades do estado, que enfrentarão o inverno com inúmeros transtornos, pois a situação dos ramais e das pontes de acesso, estão um verdadeiro caos.

Deputado Edvaldo Magalhães lamentou que as escolas estão pedindo açúcar emprestado na taberna do bairro", as três escolas situadas na cidade de Feijó não iniciaram o ano letivo por falta de organização da Secretaria de Estado de Educação (SEE) do governo Gladson Cameli. As Escola de Ensino Médio José Gurgel, por exemplo, ficou sem iniciar as atividades por falta de energia elétrica. Além disso, está faltando merenda. "Aonde tem merenda, estão servindo bolacha com ki-suco. O governo anunciou um programa que deixaria todos os alunos bem alimentados, mas não tem merenda. Não conseguiram contratar e entregar merenda para iniciar o ano letivo, diz deputado

