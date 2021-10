O novo partido, o União Brasil (UB), nascido da fusão do PSL e do DEM, deverá ser comandado no Acre pelo vice-governador Major Rocha (PSL) e não pelo senador Márcio Bittar (que saiu do MDB para o PSL) ou pelo deputado federal Alan Rick (DEM).

É que a nova direção do União Brasil, que tem como presidente Luciano Bivar e o prefeito de Salvador, ACM Neto, decidiram que o partido não apoiará a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Mais ainda: que terá candidato próprio a presidente da república. O União Brasil abriu as portas para que parlamentares bolsonaristas saiam. Bittar e Alan fazem parte desse clube.

Rocha já declarou não ser bolsonarista e entrou no PSL pelas mãos de Luciano Bivar com quem, segundo ele, mantêm uma relação próxima (foram deputados federais na mesma legislatura). Portanto, nem mel nem cabaça, ou seja, Rocha deverá assumir o União Brasil e não Márcio e Alan. Resta saber quem fica e quem sai do partido. Mais ainda: Se o fato se consumar, para que partidos migrarão Bittar e Alan.

