Mulher estava com três tabletes de droga na calcinha – Foto: Divulgação/Iapen-AC Uma visitante e presa ao tentar entrar com droga no Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A mulher estava com três tabletes, pesando 88 gramas, de uma substância que aparentava ser maconha que estavam escondidos no fundo da calcinha que usava.

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), o flagrante foi feito por policiais penais, por volta das 8h30, ao submeterem a visitante ao aparelho de scanner corporal. Na revista, os policiais identificaram um objeto estranho nas partes íntimas da mulher. A visitante, então, foi encaminhada para fazer revista íntima e entregou o material que estava em um compartimento no fundo da calcinha. A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia do município para os procedimentos cabíveis. O Iapen-AC informou ainda que vai apurar para quem a suspeita levava a droga. Veja mais no G1 Acre Droga estava escondida no fundo da calcinha da visitante – Foto: Divulgação/Iapen-AC

