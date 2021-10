A funkeira saiu do show escoltada por um segurança, o que não impediu que uma jovem a atacasse – Foto: Reprodução

MC Mirella foi atacada por uma pessoa que acompanhava seu show. Assim que saiu do palco, a cantora se retirou do local com a ajuda de um segurança. Em seguida, uma jovem jogou uma bebida na funkeira. Metrópoles

Após o ocorrido, a cantora exibiu um vídeo do episódio em seu Twitter. As imagens mostram o momento que a jovem joga a bebida em Mirella.

“Véi a mina me tacou bebida de propósito. Não dá gente, não sei me segurar pra essas coisas. Acabou com meu cabelo, p*p, fiz uma escova caríssima que ódio. Trato todo mundo bem, pra que isso?”.

“Quis aparecer, deixa eu ajudar ela”, escreveu a funkeira. Assista:

Quis aparecer, deixa eu ajudar ela pic.twitter.com/mQ4rV9nfUs — BAD MI ⚡️ mirella (@mirellasierra_) October 9, 2021

