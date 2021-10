Entretenimento.r7 – Jojo Todynho deu detalhes do relacionamento dela com Marcio Felipe. Em conversa com Matheus Mazzafera, ela negou que esteja bancando o namorado e rebateu as críticas.

“Vemos o preconceito no Brasil. Meu boy é um gato, um gostoso, e estão dizendo que eu estou bancando. Olhem para mim e me respeitem”, declarou a cantora.

“E, se eu quiser bancar, o dinheiro é meu. Eu não fiz ninguém de trampolim, então não vou deixar me fazerem de trampolim”, completou.

Jojo assumiu o namoro com Marcio no mês passado, após uma suposta polêmica de traição. A cantora está curtindo a Semana de Moda em Paris a convite de uma grife. Nas redes sociais, ela tem dividido os momentos da viagem com os seguidores.

