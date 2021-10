A atriz negou a carona mesmo com imagens da câmera de segurança que mostravam que ela e seu carro no prédio do ator – Foto: Reprodução

Quem achava que a tour da polêmica entre Letícia Almeida e Juliano Laham tinha acabado pode preparar a pipoca porque a coluna Leo Dias traz mais desdobramentos desse imbróglio, segue o fio. Tivemos acesso a um vídeo publicado nos “melhores amigos” da prima da atriz onde rolava uma conversa bem íntima entre ela e seu, até então, colega de trabalho.

Nas imagens, é possível ouvir Letícia e Laham conversando em clima de romance via FaceTime enquanto as amigas espiavam e torciam pelo “casal”: “Eu boiolando minha amiga com o boy”, escreveu a amiga da atriz.

Apesar de negarem que mantém um relacionamento para além da amizade, os áudios trocados pelos atores mostram o contrário já que é possível ouvir Juliano pedindo para que Letícia mande seu endereço e, além disso, a aconselha a se permitir: “Você tem que se permitir”, diz.

A amiga da atriz intervém na conversa e pede para que para que Juliano entre em contato via direct para que possam lhe enviar já que Letícia nega. Vale lembrar que Letícia terminou seu casamento com o ator Bruno Daltro em setembro.

Entenda o caso

Tudo começou após uma publicação do perfil Casos Família que explanou que o namoro de Juliano Laham teria “subido no telhado” após o ator ter pego uma carona com Letícia sua parceira de trabalho na novela Gênesis, da RecordTv.

Em um primeiro momento a atriz negou a carona mesmo com imagens da câmera de segurança que mostravam que ela e seu carro no prédio do ator. Já Laham, por meio de sua assessoria de imprensa, confirmou a carona mas negou manter um relacionamento amoroso com a atriz. Veja mais na coluna de Leo Dias

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Edvaldo Magalhães lamentou que as escolas estão pedindo açúcar emprestado na taberna do bairro”, as três escolas situadas na cidade de Feijó não iniciaram o ano letivo por falta de organização da Secretaria de Estado de Educação (SEE) do governo Gladson Cameli. As Escola de Ensino Médio José Gurgel, por exemplo, ficou sem iniciar as atividades por falta de energia elétrica. Além disso, está faltando merenda. “Aonde tem merenda, estão servindo bolacha com ki-suco. O governo anunciou um programa que deixaria todos os alunos bem alimentados, mas não tem merenda. Não conseguiram contratar e entregar merenda para iniciar o ano letivo, diz deputado

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.