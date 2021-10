Carro capota e dois ficam presos às ferragens em Cruzeiro do Sul; tronco de árvore atravessou o veículo – Foto: Arquivo/CBM-AC

Um acidente deixou dois homens, com idades de 25 e 36 anos, presos às ferragens de um carro, após o veículo capotar, na manhã deste sábado (9). O acidente ocorreu na Avenida Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Um tronco de madeira perfurou o veículo, que ficou em frente de uma casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada das vítimas, que foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao hospital da cidade.

O comandante dos Bombeiros na cidade, tenente Josadac Cavalcante, disse que externamente as vítimas tiveram apenas escoriações no corpo.

“A dona da casa tinha colocado os troncos para proteger porque como é na descida da ladeira, já tinha acontecido [acidentes] antes, então, ela colocou os troncos na calçada para proteger a residência e acabou que o carro capotou, esse tronco entrou pelo teto e encostou no assoalho do carro e imprensou as vítimas”, relatou.

As vítimas, de acordo com os bombeiros, ficaram presas principalmente por causa da peça de madeira que entrou no carro.

“O veículo ficou capotado e foi preciso cortar a porta e fazer a expansão de algumas ferragens para poder tirar as vítimas que foram entregues ao Samu, aparentemente só com algumas fraturas”, acrescentou.

Após a retirada das vítimas, a peça de madeira foi cortada e retirada de dentro do carro. Foram utilizados uma motosserra e um desencarcerador para cortar o pedaço de árvore e retirar as ferragens. Veja mais no G1 Acre

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Edvaldo Magalhães lamentou que as escolas estão pedindo açúcar emprestado na taberna do bairro”, as três escolas situadas na cidade de Feijó não iniciaram o ano letivo por falta de organização da Secretaria de Estado de Educação (SEE) do governo Gladson Cameli. As Escola de Ensino Médio José Gurgel, por exemplo, ficou sem iniciar as atividades por falta de energia elétrica. Além disso, está faltando merenda. “Aonde tem merenda, estão servindo bolacha com ki-suco. O governo anunciou um programa que deixaria todos os alunos bem alimentados, mas não tem merenda. Não conseguiram contratar e entregar merenda para iniciar o ano letivo, diz deputado

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.