Vereadora Michelle Melo (PDT). Imagem/Reprodução

O PL prevê o aporte de R$ 2,4 milhões para as empresas do transporte coletivo de Rio Branco, foi aprovado pelo placar de 1 votos favoráveis e apenas um contra; o da vereadora Michelle Melo (PDT). A parlamentar que por sinal é presidente da CPI que investiga as questões no Transporte Público de Rio Branco, mostrou firmeza e personalidade ao se manter contrária ao derrame de dinheiro público e a chantagem de empresários do setor.

Os rio-branquenses sempre questionaram o transporte coletivo, mas nunca se viu tantas críticas como agora. Linhas foram reduzidas, em alguns bairros nem ônibus roda mais, para piorar os trabalhadores estão com salários atrasados e jogar reursos dos impostos para solucionar provisoriamente; foi a solução dada pela prefeitura.

Os recursos, segundo justificativas do prefeito Tião Bocalom (PP), tem como objetivo reestruturar o setor e melhorar a satisfação dos usuários do transporte púbico na capital. Outra justificativa defendida por vereadores aliados de Bocalom, é que os recursos também serão usados para pagamento atrasado dos trabalhadores das empresas de ônibus, porém, desta quantia, 8% deve ser destinado ao Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Estado do Acre (Sindcol-AC).

O marketing de Bocalom deve estar preparando o anuncio da redução da passagem para R$ 3,50, quando na verdade, o refeito está remanejando dinheiro de outras áreas para subsidiar os 050 centavos.

A votação foi algo meio sob pressão, pois os empresários usaram os trabalhadores que agonizam sem receber, para pressionar os parlamentares a votar favorável. A prova é que nenhum parlamentar se expressou publicamente, se orgulhando do voto, a não ser Michelle Melo, que desconfio da oferta generosa que Bocalom deu as empersas.

Veja como votaram os vereadores

Hildegard Pascoal (PSL) – Sim

Antônio Morais (PSB) – Sim

Adailton Cruz (PSB) – Sim

Joaquim Florêncio (PDT) – Sim

Fábio Araújo (PDT) – Sim

Célio Gadelha (MDB) – Sim

Lene Petecão (PSD) – Sim

Samir Bestene (Progressistas) – Sim

Arnaldo Barros (Podemos) – Sim

Ismael Machado (PSDB) – Sim

Raimundo Castro (PSDB) – Sim

Francisco Piaba (DEM) – Sim

Michelle Melo (PDT) – Não

Em meio a uma câmara numericamente representadas por homens, uma mulher faz diferença e defende as putas da cidade com altivez e coragem, Michelle Melo foi está tendo atuação gigante nesse processo de debater e passar a limpo o transporte coletivo em Rio Branco.