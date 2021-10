A especialidade em Infectologia já vinha sendo oferecida no hospital apenas uma ou duas vezes ao mês, mas agora conta com médico especialista na área com carga horária.

O médico Infectologista Dr. Aldo Damian se diz muito feliz em poder contribuir com os pacientes da regional do Alto Acre, pois alguns desses pacientes já vinham sendo atendidos por ele na capital Rio Branco, e sabendo das dificuldades no deslocamento desses pacientes, o mesmo solicitou sua transferência para o hospital de Brasiléia.

Hoje o Hospital Regional do Alto Acre oferece serviços de laboratório, exames de carga viral através do LAFRON, dispensação de medicamentos para portadores de hepatites virais (critério Médico), através da UDM/SICLON.

A Coordenadora dos Serviços de Infectologia no Hospital de Brasiléia, Neiva Badotti, disse que é uma luta antiga, desde o ano de 2011 que travou essa batalha, pois acompanha de perto as dificuldades de acesso desses pacientes ao tratamento fora do domicilio, e diz que é um verdadeiro calvário, pois na maioria dos casos, são pessoas que necessitam de acompanhamento para toda sua vida.

Fica aqui nossos agradecimentos ao Governo do Estado, SESACRE, Dr Aldo que se disponibilizou a estar aqui conosco, a gestão do hospital e todos que de forma direta ou indiretamente contribuíram para melhorar a vida desses pacientes, destacou Neiva Badotti.

A SESACRE também vem disponibilizando exames de ultrassonografia uma vez por mês com médico especialista em Radiologia, para os pacientes da Infectologia, e logo irá disponibilizar também exames de endoscopia para atender esses pacientes.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Edvaldo Magalhães lamentou que as escolas estão pedindo açúcar emprestado na taberna do bairro”, as três escolas situadas na cidade de Feijó não iniciaram o ano letivo por falta de organização da Secretaria de Estado de Educação (SEE) do governo Gladson Cameli. As Escola de Ensino Médio José Gurgel, por exemplo, ficou sem iniciar as atividades por falta de energia elétrica. Além disso, está faltando merenda. “Aonde tem merenda, estão servindo bolacha com ki-suco. O governo anunciou um programa que deixaria todos os alunos bem alimentados, mas não tem merenda. Não conseguiram contratar e entregar merenda para iniciar o ano letivo, diz deputado

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.