A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou ao fim da tarde desta quinta-feira, 08, na Praça Orleir Cameli, a abertura da campanha Outubro Rosa.

A programação contou com apresentação musical e de poesia, uma fala explicativa sobre o tema da coordenadora da Saúde da Mulher, Carla Mota e uma palestra educativa com a enfermeira Sulenir Oliveira. Para encerrar, um aulão de Zumba para os presentes e a já tradicional troca de luzes da Catedral Nossa Senhora da Glória pela cor rosa que marca a campanha.

O mês de Outubro é mundialmente marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o tipo de câncer mais frequente na mulher brasileira. Nesta doença, ocorre um desenvolvimento anormal das células da mama, que se multiplicam repetidamente até formarem um tumor maligno.

Toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas anualmente, além disso, toda mulher, entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. O serviço de saúde deve ser procurado mesmo que não tenha sintomas.

O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado anualmente desde os anos 90. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

A solenidade de abertura contou com a presença da primeira-dama de Cruzeiro do Sul, Lurdinha Lima.

“Esta é uma campanha em prol da população e da saúde da mulher. Toda gestão municipal estamos vendo a preocupação que é cuidar das nossas mulheres, e o outubro rosa traz um mês de campanha para que as mulheres façam estes questionamentos sobre como está a sua saúde. Estamos vendo que o prefeito Zequinha em todos os momentos, está direcionando as campanhas, com as equipes e estrutura para que as mulheres e toda a sociedade percebam este olhar do cuidado da gestão com cada um”, disse a primeira-dama Lurdinha Lima.

O lema da campanha deste ano “um toque de coragem”, tem por objetivo conscientizar as mulheres a realizarem o autoexame de toque, que consiste em tocar a região dos seios e axilas para identificar qualquer alteração. Através do autoexame é possível realizar a primeira e mais importante etapa de prevenção do câncer de mama.

A partir deste primeiro autoexame a pessoa deve buscar a unidade de saúde mais próxima, que durante este mês, estarão totalmente voltadas à saúde da mulher, com equipe de profissionais e equipamentos necessários para dar todo suporte necessário.

“Vamos estar ofertando nas unidades básicas de saúde, testagem rápida, solicitação de mamografia e também pela primeira vez estamos ofertando a ultrassonografia de mama feita no centro de diagnósticos para mulheres acima de 40 anos. O tema da campanha deste ano: um toque de coragem é estimulando as mulheres a conhecerem seu próprio corpo e trabalhar a prevenção através de várias ações que estaremos informando à população ao longo deste outubro rosa”, explicou a secretária municipal de saúde Valéria Lima.

Também presente no evento, o prefeito Zequinha Lima destacou o papel da prevenção como a melhor ferramenta contra o câncer e conclamou para que os homens também sejam parceiros de suas esposas durante todo o processo.

“O Outubro Rosa, é o momento de a gente chamar a atenção das mulheres e dos homens também, para que possam estar dialogando em casa a respeito da saúde da mulher. Esse ponta pé inicial é para chamar a atenção da sociedade e principalmente das mulheres sobre os cuidados que elas precisam ter para prevenir determinado tipo de doença, principalmente o câncer que é uma doença grave. Esse trabalho de prevenção é o melhor remédio que a gente tem para evitar certos tipos de doença. Os nosso postos de saúde, estão todos aparelhados para os próximos dias fazer atividades exclusivamente voltadas para a saúde da mulher, então nos próximos dias vamos estar divulgando as ações e procedimentos para as pessoas que precisarem procurar os médicos e enfermeiros das unidades de saúde,” concluiu o prefeito Zequinha Lima.

Demais programações do Outubro Rosa:

08 DE OUTUBRO – sexta-feira.

Ações voltadas a instituições parceiras – Hospital Regional do Juruá.

14 DE OUTUBRO- próxima quinta-feira.

Ações voltadas à instituições parceiras- Hospital da mulher e da criança do juruá.

22 DE OUTUBRO- sexta-feira

Ações voltadas à instituições parceiras- Unidade Penitenciária Manoel Neri.

Dia D – em todas as unidades de saúde estarão voltadas para ações em referência ao mês.

