Os dois líderes fora entrevistados na Rádio Aldeia de comunicação. Imagem/assessoria

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário- Acreano, SINSPJAC, na pessoa de seu presidente Isaac Ronaltti, participou na manhã dessa terça-feira, 05, do Programa Papo de Cafezinho, conduzido pelo radialista Jairo Carioca, na Rádio Aldeia FM 96.9, no vizinho estado do Acre.

Na ocasião, ele se fazia acompanhar da colega Presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Rondônia, Gislaine Caldeira.

Os dois presidentes aproveitaram para fazer um intercâmbio de informações entre os dois estados e acertaram a realização do primeiro interestadual de futebol do judiciário entre Rondônia e Acre.

Ao agradecer a acolhida em território acreano, a presidente do SINJUR, Gislaine Caldeira, destacou o trabalho diligente que seu colega desenvolve no vizinho Estado e, agora, pelo fortalecimento da parceria firmada no sentido de barrar os efeitos dessa PEC, que representa um duro golpe na vida dos servidores.

Por seu turno, o presidente Isaac Ronaltti agradeceu mais uma vez a oportunidade de debate da ordem do dia na Rádio Aldeia FM, e destacou o grandioso trabalho jornalístico desenvolvido pelo comunicador Jairo Carioca.

Assessoria