A prefeitura do município de Rodrigues Alves foi contemplada com duas máquinas que irá beneficiar a população do município tanto da zona urbana como também da zona rural.

As máquinas pesadas são uma pá carregadeira e uma retroescavadeira que foram adquiridas através do Ministério da Defesa, com recursos do Programa Calha Norte, por meio da emenda parlamentar da Deputada Federal Jéssica Sales.

O prefeito Jailson Amorim, que está em Brasília em busca de recursos para o município, falou sobre a nova aquisição que vai auxiliar a prefeitura nos trabalhos desenvolvidos pela secretaria de obras com relação a infraestrutura do município.

“Estamos muito felizes com a conquista dessas máquinas. Temos certeza de que elas ampliarão nossa capacidade de manutenção das estradas rurais e das nossas obras, como um todo. Além desses serviços, serão utilizadas nas ações de conservação e limpeza da cidade”, afirmou o prefeito.

