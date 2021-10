Com a finalidade de regularizar a situação dos motoristas de aplicativo no município de Cruzeiro do Sul, a Secretária Municipal de Transporte e Trânsito (Semtrans) está realizando o cadastro dos motoristas de aplicativo para que possam trabalhar regularizados junto ao município e aos órgãos fiscalizadores.

A regulamentação é realizada com base na lei municipal 872/2021. De acordo com as informações do secretário adjunto da Semtrans, Jonas Lima, três empresas de tecnologia de transporte estão habilitadas para prestar serviços em Cruzeiro do Sul e mais de 30 motoristas estão aptos para atenderam a sociedade cruzeirense .

Todo o processo de identificação dos veículos e dos motoristas foi conduzido pela secretaria e cada veículo está identificado com adesivos nas portas traseiras, com número de cadastro do veículo e a logomarca da empresa de tecnologia de transporte. O motorista regularizado estará portando a carteirinha de identificação.

O secretário municipal de trânsito e transporte Francisco Fábio destacou a importância da legalização e da organização dos motoristas por aplicativo para o transporte público do município.

“Nosso objetivo é dar oportunidade a todos, por isso estamos organizando da melhor forma possível a categoria dos motoristas por aplicativo, não queremos reduzir espaço de nenhuma categoria, por isso, legalizarmos os motoristas por aplicativo para que os mesmos possam trabalhar tranquilamente e contribuir a melhoria do transporte público em nossa cidade”, disse Fábio.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou a necessidade da organização e o respeito com todas as categorias.

“Nossa gestão tem buscado todas as alternativas para que possamos melhorar o trânsito e o transporte em nossa cidade. A organização dos motoristas por aplicativo é mais uma opção para nossa população. Sabemos que precisamos melhorar no que tange ao transporte público, então legalizar os motoristas de aplicativos está sendo importante para atender o maior número de pessoas possível, que necessitam do transporte público”, concluiu o prefeito Zequinha

