Uma enquete feita na página de um perfil social do ex-vice prefeito Chagas Batista, mostra uma avalanche de críticas a proposta e uma reprovação de quase 100% dos que comentaram

Em quase três anos de governo Galdson Cameli, os Tarauacaenses não viram uma obra sequer na cidade e se dizem abandonados pelo estado. Alguns cidadãos acreditam que seja por ele Gladson ter tido em Tarauacá uma das menores votações na disputa de governo em 2018. Sem andar pouco na cidade, o governador parece ter esquecido a terra do abacaxi, que até raio x no hospital está sem funcionar.

Batista fez uma postagem dura e crítica sobre a possível mudança da atual maternidade, que segundo ele tem uma localização estratégica e uma história com a população da cidade.

Veja o que disse;

Uma simples pergunta feita aqui na página sobre o que a população acha da transferência da maternidade para o hospital, das mais de 60 pessoas que se manifestaram até o momento, apenas 1 disse ser a favor.

A pergunta que não cala é: que obsessão é essa dos representantes do governo Gladsom Cameli de levar a maternidade para o hospital? Vaidade? Birra contra o povo? Falta de sensibilidade humana? Desconhecimento da realidade?

Seja qual for uma das interrogações, é uma tremenda falta de respeito ao povo de Tarauacá, em especial as mulheres da cidade, trabalhadoras rurais e indígenas. Quem tem muito dinheiro pode parir onde quiser. Rio Branco, Rio de Janeiro, são Paulo, ou Paris. Para o povo a realidade é bem diferente.

A Maternidade Ethel Muriel Gedis, é uma homenagem justa a esposa do grande médico irlandês, Dr. Thomé que trabalhou em Tarauacá como o único médico na década de 70, foi um sonho dos verdadeiros Tarauacaenses, construída na década de 90.

O médico Jasone, sua esposa Francisca Cabral (In Memoriam) foram os principais entusiastas e realizadores da obra. Na época, as mulheres de Tarauacá desejavam o nascimento dos seus filhos em um lugar de paz, longe da correria das urgências e emergências do hospital.

Se a maternidade hoje precisa de adequações, porque o governo não explica a população? Quando vai começar a obra, quando será concluída? Já foi ao menos licitada? O fato é que esse governo e seus representantes em Tarauacá não respeitam o povo.

Meu repúdio as mentiras e falta de respeito desse governo com o povo de Tarauacá. Minha solidariedade e apoio as mulheres que estão hoje na Câmara de vereadores realizando seu manifesto contra esse delírio acintoso, finalizou Batista.

Um grupo de mulheres da cidade, prepara uma grande mobilização para barrar a ideia. Quanto a equipe técnica e política do governador, saibam que fazer ações sem dialogar com povo tem sempre um resultado desfavorável.

