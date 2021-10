Ele gosta de mulheres, mas sua aparência também acaba o impedindo de ter uma vida amorosa normal – Foto: Reprodução

Um homem de 26 anos na Tchecoslováquia gastou mais de 100 mil reais para ter aparência da Barbie, ele está satisfeito com o que está tendo após essas cirurgias, mas o que incomoda o homem é que ele não tem conseguido arrumar uma namorada.

O jovem é fã da boneca Barbie e afirmou que é viciado nessas cirurgias, mas isso também acaba o impedindo de ter uma vida amorosa normal.

Onza Simsa se descreve como um homem típico de 26 anos, é um jovem comum, mas que tem atração por mulheres e é tão forte a atração que ele se faz de um personagem feminino, nas horas vagas ele usa peruca, maquiagens, coloca cílios, unhas postiças, ele se veste o mais parecido possível com uma Barbie.

Ele disse que se sente extremamente atraído por mulheres e quando se diz sobre relacionamento namoro, as moças têm dificuldades em aceitar a sua aparência, elas confundem e por isso ele está solteiro.

O jovem também disse que gosta que as jovens que ele namora tenham a aparência da boneca Barbie, ele afirmou que a aparência masculina dele o agradava muito, mas esta aparência o agrada muito mais.

O Tcheco disse que já realizou dezenas de procedimentos tanto nas bochechas, lábios, queixo e não pensa em parar de realizar os procedimentos plásticos, a intenção dele é se parecer cada vez mais com a boneca Barbie.

O rapaz disse que os procedimentos estão longe de terminar, existe alguns procedimentos precisam ser feitos no nariz, nos glúteos para ter o corpo em forma de S. Veja mais no Curioso Online

