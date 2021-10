A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 46 anos suspeito de atacar a ex-companheira e atear fogo na casa dela na terça-feira (5/10) em Mocambinho, distrito de Porteirinha, no Norte de Minas.

O suspeito foi localizado na madrugada de ontem (6/10) em uma estrada vicinal perto da comunidade de Capinhaçu. Lá, ele foi detido e recebeu voz de prisão por lesão corporal e dano.

O homem não negou os crimes. De acordo com a polícia, ele contou que, por volta das 19h do dia anterior, a ex-companheira dele começou uma discussão por conta de valores que pertencem ao casal. Na versão dele, em determinado momento, a mulher disse que havia o traído enquanto ele trabalhava.

“Neste momento, ele ferveu água em uma panela e jogou contra a vítima. Em seguida, colocou fogo em um cobertor, provocando um incêndio generalizado na residência dela. A vítima relatou que havia imaginado que ele havia ido à cozinha para jantar e não esperava essa atitude dele”, informa o 51º Batalhão da PM, em Janaúba, responsável pela região.

A mulher recebeu atendimento médico e foi medicada. Por causa das queimaduras, ela precisou ser levada para um hospital referência em Montes Claros.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Porteirinha, onde ficou à disposição da Justiça.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, que quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele .

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

O que é violência física?

Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões

O que é violência psicológica?

Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)

O que é violência sexual?

Estupro

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher

O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher

O que é violência moral?

Acusar de traição

Emitir juízos morais sobre conduta

Fazer críticas mentirosas

Expor a vida íntima

Rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole

