PMAC – Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), durante o serviço operacional do dia 05 de outubro, apreenderam uma arma de fogo e desarticularam um ponto de venda de drogas em Rio Branco. A ação faz parte da Operação Hórus, do Ministério da Justiça, e ocorreu em lugares distintos da capital.

A primeira ocorrência se deu no bairro Sétimo BEC, quando os militares se encontravam em patrulhamento e avistaram dois cidadãos correndo, segurando um objeto na cintura. A equipe imediatamente realizou a abordagem e encontrou um revólver calibre 22, que, segundo os autores, era para o cometimento de roubo na região.

O segundo fato ocorreu no bairro Ayrton Senna, pertencente ao complexo de bairros que formam a Baixada da Sobral. A equipe realizou uma abordagem a duas cidadãs, sendo encontrado com elas: 18 papelotes de maconha; 23 barras de Skank; 25 papelotes de pasta base de cocaína; 42 papelotes de cocaína, além de 220 reais e aparelhos celulares.

As quatro pessoas envolvidas nas ocorrências, sendo duas adultas e dois adolescentes, receberam voz de prisão e apreensão, respectivamente, e foram encaminhadas à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.

