Após denúncia anônima, PM prende três homens com drogas no Parque das Palmeiras em Rio Branco

PMAC – Uma ação eficiente de policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), na tarde terça-feira, 5, resultou na prisão de três homens com drogas no Parque das Palmeiras, em Rio Branco.

Os militares foram acionados via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para averiguarem uma denúncia de tráfico de drogas. No local, a guarnição confirmou a denúncia e prendeu três homens.

O trio ainda tentou escapar do cerco policial, mas não teve êxito. Com eles foram apreendidos 31 pinos de cocaína, 52 tabletes de maconha e 112 trouxinhas também de cocaína, além da quantia de 431 reais.

Durante a consulta criminal, constatou-se que um dos homens presos, de 32 anos, estava com mandado de prisão em aberto. A guarnição deu voz de prisão a todos suspeitos e encaminharam a ocorrência à delegacia, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

