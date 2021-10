Os dias de articulações em Brasília entre o senador Márcio Bittar (sem partido), interlocutores do presidente Boslonaro e o governador Gladson Cameli (PP), tiveram resultados favoráveis em favor de Márcia Bittar, na guerra pela disputa de quem irá ser o candidato na chapa de Cameli em 2022.

Enquanto Márcia Bittar corre o estado e busca aliados simpatizantes ao discurso Bolsonarista, seu ex-companheiro e padrinho político Márcio Bittar intensificou a busca por comando de partidos e a formação de um grande arco de aliança. Além disso, o senador usa a influência com Bolsonaro e o fato de relatar o orçamento da união deste ano, para colocar o governador na parede e levar vantagem contra as pretensões de Alan Rick (DEM), Vanda Milane (PROS), Mailza Gomes (PP) e Jéssica Sales (MDB).

Usando a influência no palácio do planalto, Márcio Bittar tem hoje o comando do local do PSDB, REPUBLICANOS-SOLIDARIEDADE-PATRIOTAS-PSC-PTB, PDT e o novo partido que nasce da fusão entre DEM e PSL, portanto um número expressivo de gente pedindo votos para a candidatura de Gladson Cameli, que não tem outra alternativa a não ser dar a triste notícia aos demais pretendentes, que Márcia Bittar é um pedido do Bolsonaro e que ele não pode negar.

Márcia apenas aguarda a definição do presidente, pois no partido que ele se filiar, é por onde ela disputará a vaga de senado nas eleições de 2022.

Resta saber como os derrotados nessa guerra, irão encarar os fatos, pois um pacto chancelado entre Gladson, Mailza Gomes, Alan Rick e Jéssica Sales, teria acordado os critérios diferentes para montagem da chapa majoritária do grupo palaciano na disputa do ano que vem.

