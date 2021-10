A deputada federal Vanda Milani (PROS), não poupou críticas ao senador bolsonarista Márcio Bittar (que pouco vem ao Acre e enquanto relator do orçamento, Bittar destinou R$126 milhões para a Santa Casa de Misericórdia) pois segundo ela as unidades de saúde do Acre são quem deveriam ter sido contempladas.

No Programa Papo Informal, apresentando pelo jornalista Luciano Tavares, a pré-candidata ao senado deu demonstrações de que o projeto familiar de Bittar lhe incomoda. Milani disse que o senador praticamente armou para tirar o Solidariedade de seu comando (situação semelhante que aconteceu num passado não tão distante) e que o partido está em plena campanha para Lula; isso a fez se afastar ainda mais da sigla.

“Eu coloquei emendas para o hospital de Amor, porque ele atende pessoas com câncer de nosso estado, agora colocar 126 milhões para a Santa Casa como fez o relator do orçamento?! Foi um equívoco na minha opinião!! Eu andei todos os municípios e certamente esse recurso poderia ajudar a reestruturar a saúde pública, ele colocou para Santa Casa deve ter seus motivos, mas eu não concordo”, disse Milani.

Sobre o Solidariedade, a parlamentar disse aguardar a janela partidária para se desfilar oficialmente e ingressar no Partido Republicano da Ordem Social (PROS), partido que ela como deputada pegou o comando do partido, segundo informações a deputada deu uma rasteira no ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda.

Muitos dizem que após suceder a situação do Solidariedade nada mais é do que a lei do retorno, disse nos bastidores que Vanda também pagou na mesma moeda, levou uma rasteira de Márcio Bittar, que tomou o partido Solidariedade da deputada na calada da noite.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Edvaldo Magalhães lamentou que as escolas estão pedindo açúcar emprestado na taberna do bairro”, as três escolas situadas na cidade de Feijó não iniciaram o ano letivo por falta de organização da Secretaria de Estado de Educação (SEE) do governo Gladson Cameli. As Escola de Ensino Médio José Gurgel, por exemplo, ficou sem iniciar as atividades por falta de energia elétrica. Além disso, está faltando merenda. “Aonde tem merenda, estão servindo bolacha com ki-suco. O governo anunciou um programa que deixaria todos os alunos bem alimentados, mas não tem merenda. Não conseguiram contratar e entregar merenda para iniciar o ano letivo, diz deputado

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.