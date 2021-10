O Banco do Brasil reitera que o sistema já é utilizado para outras demandas financeiras do Iapen – Foto: Diego Gurgel

O Governo de Gladson Cameli, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) anunciou nesta quinta-feira (07) a assinatura de um convênio com o Banco do Brasil para possibilitar que o detentos possam abrir conta sem que haja a necessidade de ir até a agencia.

Mas este convênio não foi visto com bons olhos pelo cidadão de bem, que ao contrário dos presos, precisam faltar uma manhã de trabalho para enfrentar um fila enorme para só então dá entrada no processo de abertura, pois nem todos sabem abrir conta pelo aplicativo.

De acordo com o Iapen ressalta que os dados e documentação necessária serão obtidos pelas equipes técnicas das unidades penitenciárias de Rio Branco. O Banco do Brasil reitera que o sistema já é utilizado para outras demandas financeiras do Iapen, porém, agora passará a contar com a possibilidade de abertura de contas e solicitação de cartões.

Diante deste convênio, logo o método foi taxado de regalias para detentos, pois se especula ainda que presos tem mais direito do que trabalhador, e pior direitos estes, proporcionados pelos governos.

