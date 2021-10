“Representa trazer de volta o sonho, a esperança, o direito básico de ter uma chance de tratamento em tempo hábil. A maior angústia dos pais é a corrida contra o tempo , uma janela muito curta pra descobrir o diagnóstico e dar início às terapias até os 5 anos de idade, tempo que a neuroplasticidade do cérebro é melhor para o aprendizado. Esse Centro vai trazer igualdade no direito de poder lutar por nossos filhos “.

Esse é o relato de uma mãe de filha autista em Cruzeiro do Sul, Luceilda Moreira, ao tomar conhecimento da construção do primeiro Centro de Tratamento e Diagnóstico do Autismo no município.

A construção do Centro do Autismo em Cruzeiro do Sul é uma conquista que proveniente de emenda individual impositiva no valor de R$ 1 milhão, pela deputada federal Jéssica Sales (MDB).

O Centro é a consolidação de um compromisso assumido junto a Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo de Cruzeiro do Sul, pela deputada federal Jéssica Sales e também pela deputada estadual Antônia Sales, como forma de garantir os direitos de inclusão de todas as pessoas portadoras de autismo na região.

Além de Cruzeiro do Sul, a obra é de grande importância para a região porque atenderá outros sete municípios da região do Juruá, incluído a cidade de Guajará, no Amazonas.

Segundo Peter Rogers, presidente da associação dos autistas, a liberação do recurso é uma conquista imensurável e resultado de conversas mantidas com Jéssica e Antônia Sales, iniciadas em 2019. “A partir de então, as deputadas se disponibilizaram e abraçaram a causa autista, se comprometendo em nos ajudar. Somos muito gratos, pois aqui na região os autistas precisam desse amparo. ” – disse Peter.

Peter relatou ainda que, atualmente, há uma média de 150 crianças com diagnóstico de autismo e, aproximadamente 30 crianças em processo de diagnóstico somente em Cruzeiro do Sul.

A deputada Jéssica Sales ressaltou que são demandas como essas que a fortalece cada vez mais para continuar fazendo a política de resultados, priorizando a Saúde em seu mandato.

“Me sinto realizada em saber que através do meu mandato posso ajudar centenas de crianças a se sentirem incluídas e a enxergar um novo tipo de “luz” nesse mundo, que deve ser sem barreiras e preconceitos. Isso me motiva e me completa de forma inigualável.” – descreveu Sales.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Edvaldo Magalhães lamentou que as escolas estão pedindo açúcar emprestado na taberna do bairro”, as três escolas situadas na cidade de Feijó não iniciaram o ano letivo por falta de organização da Secretaria de Estado de Educação (SEE) do governo Gladson Cameli. As Escola de Ensino Médio José Gurgel, por exemplo, ficou sem iniciar as atividades por falta de energia elétrica. Além disso, está faltando merenda. “Aonde tem merenda, estão servindo bolacha com ki-suco. O governo anunciou um programa que deixaria todos os alunos bem alimentados, mas não tem merenda. Não conseguiram contratar e entregar merenda para iniciar o ano letivo, diz deputado

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.