Se o deputado estadual Fagner Calegário (Podemos), fazia jogo lá e cá, agora terá que se posicionar como um verdadeiro integrante da base governista na ALEAC, depois de indicar o comando da COHAB

Administradora de empresas, Aldeneide Batista de Lima, substituirá Pedrinho Oliveira, que era o último indicado do grupo de Petecão, que foi exonerado recentemente durante Assembleia Geral convocada pela instituição.

A Cohab é responsável pela política de habitação no estado, que durante os governos de Gladson Cameli (PP) e Jair Bolsonaro, quase nada tem para mostrar.

Empresário do setor de prestação de serviços, o deputado Fagner Calegário se dizia um parlamentar independente, mas que sempre quando tinha que entrar em assuntos polêmicos resolvia fazer um gesto ao governo, como na retirada de sua assinatura que evitou a instalação da CPI da educação.

Na volta de Brasília, articuladores da Casa Civil dizem que o governador Gladson terá uma importante reunião com sua base. Na pauta estará a constrangedora audiência pública realizada em Cruzeiro do Sul, onde o governo foi massacrado de críticas no setor rural e nenhum parlamentar apareceu para fazer a defesa.

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Edvaldo Magalhães lamentou que as escolas estão pedindo açúcar emprestado na taberna do bairro”, as três escolas situadas na cidade de Feijó não iniciaram o ano letivo por falta de organização da Secretaria de Estado de Educação (SEE) do governo Gladson Cameli. As Escola de Ensino Médio José Gurgel, por exemplo, ficou sem iniciar as atividades por falta de energia elétrica. Além disso, está faltando merenda. “Aonde tem merenda, estão servindo bolacha com ki-suco. O governo anunciou um programa que deixaria todos os alunos bem alimentados, mas não tem merenda. Não conseguiram contratar e entregar merenda para iniciar o ano letivo, diz deputado

