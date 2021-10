O deputado estadual que é da base de sustentação do governador Gladson Cameli na Aleac, fez coro as críticas do deputado Edvaldo Magalhães, denunciando o descaso da SEE com várias escolas do Estado incluindo no município de Feijó pelos transtornos na retomada das aulas presenciais no estado e especialmente em Feijó.

Cadmiel Bomfim (PSDB) que é de Feijó não poupou críticas à equipe da Secretaria de Educação do governo Gladson Cameli (PP) que tem como secretária a ex-prefeita de Rio Branco,, Socorro Neri, ela que fez campanha contra Gladson e hoje é uma defensora de Cameli.

Em Feijó as aulas não iniciou em nenhuma escola, pois os problemas vão da falta de energia, estrutura física, transporte escolar e até merenda. O parlamentar afirmou que fica difícil defender o governo, se as pautas só são negativas.

“Tem gente que ainda reclama que nós da base não defendemos o governo, mas a gente faz as cobranças, alerta e fazem ouvido de mercador. As aulas em Feijó não iniciou em nenhuma escola da rede estadual porque não resolveram os problemas com planejamento e antecedência, isso é um prato cheio para oposição”, desabafou Cadmiel.

Outros parlamentares também fizeram duras críticas às barbeiragens do governo Cameli em relação ao reinício das aulas presenciais em todo o estado.

Veja o Vídeo:

