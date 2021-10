Nesta quarta-feira, 06, a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA/AC) e a prefeitura de Rodrigues Alves realizaram a entrega de mais de 300 kits alimentares do Programa de Subvenção à Aquisição de Alimentos (PAA) do governo do Acre. O programa se tornou alternativa de minimização dos impactos do Covid-19 no Acre e beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social.

O evento foi realizado na fábrica de derivados de banana e contou as presenças do prefeito em exercício, Pr. Nilson Magalhães, do Secretário de Produção e Agronegócio do Acre, Nenê Junqueira e da secretária municipal de Assistência Social, Rosimeire Teixeira, bem como de representantes de outras secretarias da área social do governo estadual.

O titular da SEPA/AC ressaltou que Rodrigues Alves é mais um município a ser contemplado pelo PAA, em parceria com as cooperativas e os próprios municípios. “Hoje fazemos essa entrega que beneficiará mais de 300 famílias. O objetivo do governo é o de dar assistência e apoio às famílias que mais necessitam e aos produtores da agricultura familiar”, ressaltou Nenê Junqueira.

Já o prefeito em exercício agradeceu ao governo do estado pela execução do programa. “Não precisamos dizer muito para afirmarmos o quanto este programa se faz importante, especialmente por se tratar desse momento de dificuldades que ora enfrentamos. Obrigado, secretário Nenê Junqueira”, afirmou.

Veja o Vídeo Abaixo: O líder do Movimento Social Pró Ponte, Ralf Luiz, frisou que a obra da ponte de Rodrigues Alves é salutar mas, que o governador Gladson Cameli precisa fazer o ‘dever de casa’ primeiro. “Essa Interligação é importante mas, o debate precisa ser mais bem amadurecida pelos dois países. O governador não fez nem o dever de casa. Rodrigues Alves por exemplo, está precisando de uma ponte há anos. A nossa BR-364 até hoje não foi concluída. Portanto, discutir sobre a Interligação de Cruzeiro do Sul com Pucallpa é uma discrepância sem fim”, Concluiu.

