Portal do Rosas – Este Portal foi o único a fazer questionamento sobre o anunciado investimento de R$ 126 milhões na Santa Casa de Misericórdia de Rio Branco. Os demais veículos aplaudiram o que tinha indícios de ter “doença” nos trâmites legais. A “lebre” foi levantada por se tratar da aplicação de recurso público numa entidade privada.

Outro ponto é que a Santa Casa da capital tem diversos problemas legais, que impediriam o recebimento da emenda parlamentar do senador Marcio Bittar, que recentemente deixou o MDB.

O Portal foi apurar como o dinheiro chegaria.

Descobriu que pegaram o CNPJ da desativada Santa Casa de Cruzeiro do Sul para legalizar a operação. Também mudaram o nome da entidade, que passou a se chamar de Santa Casa da Amazônia.

Cobrado por este Portal, o Ministério Público Federal (MPF) entrou no caso e solicitou os devidos esclarecimentos, a fim de atestar se os procedimentos estão dentro do que rege a licitação.

Mas descobrimos algo mais: até agora os propagandeados R$ 126 milhões estão no campo da promessa.

Relator do Orçamento da União, Marcio Bittar dispões de R$ 406 milhões para estruturação das unidades de atenção especializadas em saúde.

Desse montante, R$ 300 milhões são para custeio e outros R$ 106 milhões são para investimentos.

Parece meio fora de lógica o Acre receber mais de uma quarto do valor total, que deveria ser rateada para todo o Brasil.

De concreto, Bittar disponibilizou R$ 22,8 milhões para a Santa Casa, o que já é muito dinheiro.

A chegada desses recursos, que são alvo de investigação pelo MPF, parece cada dia mais difícil.

O jornal O Estado de S.Paulo de hoje traz reportagem relatando que o governo travou os repasses das emendas do relator, o que está provocando conflito no Senado.

O Planalto pegou apenas R$ 6 bilhões dos R$ 16,9 bilhões empenhados. Os senadores, segundo a reportagem, cobram a liberação dos recursos e travam projetos de interesse do Executivo.

Os procedimentos do governo federal foram considerados ilegais por especialistas e pelo Tribunal de Contas da União.

Para defender o indefensável, um tal de Movimento Liberal e Conservador publicou nota, sem pé nem cabeça, saindo em defesa daquilo que não existe mais: a Santa Casa de Misericórdia.

NOTA DE APOIO

O Movimento Liberal e Conservador do Estado do Acre, plenamente consciente do relevante papel que as “Santas Casas” exerceram e exercem, desde sua primeira fundação há mais de 500 anos, dando origem a uma forma efetivamente altruísta de atendimento às classes mais pobres e, considerando a notória escassez de recursos com que vem lidando nas últimas décadas, declara-se favorável a que todo e qualquer apoio financeiro lhe é cabível e justificado.

O histórico das Santas Casas, e seus relevantes papéis, percebe-se no próprio nome (misericórdia). O vocábulo misericórdia tem sua origem no latim e significa em sentido estrito “doar seu coração a outrem” (“misere” e cordi”). As Santas Casas de Misericórdia trabalham com o objetivo de atender este princípio, recebendo os mais necessitados.

No Brasil, as primeiras Santas Casas surgiram logo após o seu descobrimento, precedendo a própria organização jurídica do Estado Brasileiro, criado através da Constituição Imperial de 25 de março de 1824. Não é trivial, pois, que por omissão do Estado, definhem ao ponto de extinção por falta de aporte financeiro.

Considere-se, por exemplo que, atualmente, as Santas Casas são responsáveis pelo maior número de residências médicas, contribuindo com a formação de milhares de profissionais, os quais, vivenciando a rotina do tratamento de pessoas carentes absorvem e potencializam sua visão de mundo generosa e dedicada.

É, portanto, assombroso o verdadeiro festival de hipocrisia de políticos que perderam discurso e viabilidade eleitoral, colocando-se contra uma emenda em favor da Santa Casa de Rio Branco, emenda esta escorada em amplo estudo de viabilidade por equipe médica da maior respeitabilidade da comunidade acreana. Não é razoável o nível de especulação empregado, desconectado da realidade fática e dos resultados previstos a partir do referido aporte.

Pelo presente instrumento, nós, liberais conservadores do Estado do Acre, de forma pública, manifestamos o nosso irrestrito apoio à iniciativa que deverá restabelecer as condições de atuação da instituição, o que resultará em imensuráveis benefícios à sociedade de modo geral. Esperemos que em todo o Brasil as Santas Casas de Misericórdia tenham o mesmo nível de atenção e compromisso público de políticos como o Senador Marcio Bittar.

Rio Branco, 04 de outubro de 2021

MOVIMENTO LIBERAL DO ACRE

O líder do Movimento Social Pró Ponte, Ralf Luiz, frisou que a obra da ponte de Rodrigues Alves é salutar mas, que o governador Gladson Cameli precisa fazer o 'dever de casa' primeiro. "Essa Interligação é importante mas, o debate precisa ser mais bem amadurecida pelos dois países. O governador não fez nem o dever de casa. Rodrigues Alves por exemplo, está precisando de uma ponte há anos. A nossa BR-364 até hoje não foi concluída. Portanto, discutir sobre a Interligação de Cruzeiro do Sul com Pucallpa é uma discrepância sem fim", Concluiu.

