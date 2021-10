Enquanto o Governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom traçam um Duelo de Titãs, os Produtores rurais são os que saem perdendo e diante da situação caótica estão clamam por socorro, os mesmos denunciam a difícil situação e fazem prenúncio de mais um inverno de caos nos ramais da capital acreana.

Gladson já disse em programa de TV no Juruá que tem amnesia e não se lembra das promessa de campanha. Será que o prefeito Bocalom está com a mesma doença e não se lembra que os produtores rurais precisam de ramais, pontes para escorem as suas produções??

Produtores das comunidades mais distantes e consequentemente as que tem maior volume de produção agrícola, dizem que o trabalho realizado tanto pela prefeitura de Tião Bocalom (PP), quanto pelo governo de Gladson Cameli (PP), foi menor que as propagandas anunciadas na imprensa.

No Projeto de Assentamento Moreno Maia, produtores lamentam o pouco serviço executado na localidade e afirmam que já sofrem com as primeiras chuvas de outubro. No Barro Alto, Ramal Belo Jardim e outros, a situação não é diferente.

O governador fez anuncio midiático da entrega de mais de 100 máquinas agrícolas, afirmando que faria uma revolução na recuperação de ramais, coisa que na prática não se viu. Muitas dessas máquinas mostradas no pátio do palácio Rio Branco, voltaram para os galpões do Deracre e lá ficaram, pois sequer contrataram manobristas para garantir o funcionamento de parte delas.

Por outro lado, o prefeito Tião Bocalom, que se elegeu com a bandeira do Produzir para Empregar, pouco disse a que veio, está mais perdido que estudante preguiçoso em dia de prova final.

Divergindo politicamente, Bocalom e Gladson deveriam ter orientado seus secretários de produção e infraestrutura, para que sentassem e fizessem um planejamento conjunto, assim teriam ganhado, eles e os mais interessados, os milhares de produtores rurais espalhados pela zona rural de Rio Branco.

