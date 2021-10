O encontro foi organizado pela cooperativa com objetivo de fechar parcerias na área produtiva para os municípios do Alto Acre.

Além do prefeito Jerry Correia participaram da reunião a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, Superintendente da Cooperacre, Manoel Monteiro, Secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, presidente da cooperacre, Manoel José, vice-prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, José Araújo, presidente da Coopeab de Assis Brasil, vereadores e lideranças.

Além da visita na Cooperacre foi realizado visita ao Viveiro da Floresta que realiza produção de espécies florestais e frutíferas.

Jerry Correia em sua fala destacou a importância de fortalecer as cooperativas.

“Um momento importante onde estamos discutindo a expansão da agroindústria para para o município de Assis Brasil onde temos uma produção muito grande de borracha e também de café. Com Secretário Israel Milane visitamos o viveiro, falamos de parcerias importantes na área do meio ambiente. Assis Brasil produz em média 20 toneladas de borracha. O município e o único da regional do Alto Acre que pagar subvenção municipal no valor de 1.40 por quilo de borracha produzido, iniciamos nossa gestão e já estamos regularizando essa situação que estava parada”, Destacou .

