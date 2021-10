Mais uma vez o governo de Gladson Cameli não está pagando a empresa responsável pelo fornecimento de refeições dos detentos do Complexo Penitenciário de Rio Branco, Francisco de Oliveira Conde, o que demonstra a falta de compromisso do atual governo de Gladson com os compromissos de Estado, tem ficado cada vez mais evidente.

A empresa responsável pelo fornecimento de mais de 7,5 mil refeições é a Universitário Restaurante IND. COM. E Agrop. LTDA, que serve almoço e jantar aos detentos, e diante da ausência de pagamento a empresa viu a necessidade de enviar um ofício ao Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), onde alega que a falta de pagamento por parte da instituição não dá mais condições de a empresa arcar com os custos mensais da alimentação, que gira em torno R$ 1,2 milhão.

Diante dos gastos com os produtos alimentícios que a empresa está tendo para evitar que falte a comida dos detentos, a empresa afirma que não há de onde tirar mais recursos, já que o governo não está fazendo o repasse dos valores, com isso a empresa ameaça suspender o fornecimento da alimentação a partir da próxima sexta-feira, 8.

“Alertamos a Vossas Senhorias que conforme já exaustivamente informado, nossa empresa enfrenta enormes dificuldades para manter a prestação de serviços do referido contrato, em virtude do atraso no pagamento dos meses de julho e agosto/2021, sendo que do mês de agosto ainda nem se quer fomos autorizados a emitir a nota fiscal de faturamento”, consta no ofício.

Mas a falta de pagamento não seria a única insatisfação da empresa que solicita o cumprimento da Cláusula Décima Terceira do contrato, que estabelece a aplicação do IPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no contrato. A empresa cobra o reajuste retroativo em cada alimentação.

Veja os ofícios:

