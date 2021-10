Como o governo da mudança já fez grandes transformações, certamente na SEINFRA e DERACRE não tem muita coisa para fazer, aliás um salário gordo pago para o extremista Ruy Birico ficar o dia atacando gestores, deve ser uma prova de que está tudo bem obrigado.

Figura lendária da política Riobranquense, Ruy Birico é um conservador raiz, daqueles que destila ódio contra quem pensa diferente politicamente; principalmente os que são de esquerda.

O que ninguém avisou para o militante radical, que ganha uma CEC (Cargo Em Comissão) do governo de Gladson Cameli (PP) de quase 6 mil, que muitos petistas e comunistas foram chamados para entrar no governo que ele venera.

Ruy Birico passa o dia em grupos de WhatsApp, espalhando fake News e montagens contra o prefeito Tião Bocalom, que é do mesmo partido do seu chefe Gladson Cameli; ambos do PP. Artilharia tem também como alvo o senador Sérgio Petecão (PSD), que já foi cortejado pelo mesmo, isso quando o senador o ajudava financeiramente.

Birico é motorista por profissão, mas pouco se sabe de relatos da sua função na SEINFRA, aliás ele leva seu tempo a destilar ataques contra Bocalom e Petecão.

Será que os superiores de Birico sabem dessa postura adotada pelo mesmo? O fato é que ele já comprou briga até com vice-governador Major Rocha (PSL); o partido que lançará Birico para deputado estadual em 2022.

Em postagem meses atrás, Birico apareceu em um vídeo, marchando com quadro do governador Gladson Cameli, depois fazendo um sinal de oração e reverência diante de sua imagem; uma demonstração de puxa-saquismo barato.

De um jeito ou de outro, uma CEC-5 é muito dinheiro para ficar sem fazer nada diante de uma gestão tão cheia de problemas, vá trabalhar Birico!

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O líder do Movimento Social Pró Ponte, Ralf Luiz, frisou que a obra da ponte de Rodrigues Alves é salutar mas, que o governador Gladson Cameli precisa fazer o ‘dever de casa’ primeiro. “Essa Interligação é importante mas, o debate precisa ser mais bem amadurecida pelos dois países. O governador não fez nem o dever de casa. Rodrigues Alves por exemplo, está precisando de uma ponte há anos. A nossa BR-364 até hoje não foi concluída. Portanto, discutir sobre a Interligação de Cruzeiro do Sul com Pucallpa é uma discrepância sem fim”, Concluiu.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.