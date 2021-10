Operação da Polícia Civil ocorreu em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira (6) – Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (6), dois empresários de Cruzeiro do Sul suspeitos de envolvimento com facção criminosa. De acordo com as investigações, que duraram 120 dias, os dois lavavam dinheiro do crime organizado. A “Operação Cortina de Fumaça” cumpriu 7 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. As Informações e do G1 Acre

Os empresários tinham 26 e 30 anos, este segundo foi preso em flagrante por crime hediondo, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.