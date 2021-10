O vereador Elter de Queiroz Nóbrega (PROS), 1° secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, está em Fortaleza, no Ceará, participando da 48° edição da ABAV Expo & Collab 2021, um evento promovido pela Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV Nacional de 6 a 8 de outubro. As Informações é do ac24horas

Para o evento de turismo de três dias na cidade litorânea, o vereador ganhou cinco diárias no valor total de R$ 4.075. As diárias correspondem a R$ 815. O evento também pode ser acessado via online, sem a necessidade de deslocamentos.

Os segmentos que expõem na ABAV Expo são companhias aéreas, hotéis e resorts, cruzeiros, fornecedoras de tecnologia e sistemas, locadoras de veículos, empresas de ecoturismo e aventura e de representantes do turismo rural, entre outros. O Beach Park, que é o maior parque aquático do Brasil, apresentará nova atração durante Abav Expo.

O vereador Elter disse por telefone que foi convidado para o evento pela Comissão Municipal de Turismo de Cruzeiro do Sul e que o objetivo é adquirir conhecimento sobre o assunto. “Creio que o turismo é uma saída econômica para nossa região por isso fiz questão de vir”, contou.

A viagem e o pagamento das diárias para o evento de turismo de 3 dias foi autorizado pelo presidente da Câmara, vereador Franciney Freitas (PP.) O parlamentar relata que o deslocamento de Cruzeiro do Sul até o Ceará requer um número de diárias maior do que o período do evento.

Entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, o presidente Franciney, o segundo secretário , Cristiano Rodrigues – MDB e o vereador Leandro participaram do curso Orçamento Público Municipal- na prática e discussão do Plano Plurianual pelo Legislativo, que também era ofertado via online pelo Instituto Plenum Brasil.

O salário dos vereadores de Cruzeiro do Sul é de mais de R$ 10 mil. Eles realizam duas sessões por semana, as terças e quintas-feiras, no período noturno.

