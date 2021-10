O deputado estadual Neném Almeida mais uma vez voltou a falar do Cadastro de Reserva da Polícia Civil que aguarda sua convocação desde 2015, ao adotar esta causa como bandeira de luta, o deputado vem cobrando frequentemente, que o governador Gladson Cameli se manifeste e cumpra sua promessa de campanha que ele fez em convocar os mesmo.

O parlamentar afirmou na Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC) que o governador Gladson Cameli cometeu crime de campanha quando assinou um documento dizendo que se eleito fosse (e foi), chamaria o cadastro de reserva da Policia Civil (e não chamou).

Para Neném, o que se viu até agora foi uma enrolação, enganação com os aprovados e afirmou que o Cadastro de Reserva tem que reivindicar mesmo, afinal, é um direito que eles tem, e destacou que se não houver reivindicação vai se passar governos e mais governos e ninguém chama.

“Muitos vão me perguntar o motivo de eu cobrar tanto isso e eu digo que é porque quando eu prometo, costumo cumprir com minha palavra. E eu dei minha palavra a eles que só pararia quando o último fosse chamado ou não tivesse mais jeito. O governador que eu ajudei a eleger fez promessas de que se eleito fosse, iria convocar todos. Os aprovados entram em contato comigo para pedir por essa causa e por isso estou aqui”, concluiu.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O líder do Movimento Social Pró Ponte, Ralf Luiz, frisou que a obra da ponte de Rodrigues Alves é salutar mas, que o governador Gladson Cameli precisa fazer o ‘dever de casa’ primeiro. “Essa Interligação é importante mas, o debate precisa ser mais bem amadurecida pelos dois países. O governador não fez nem o dever de casa. Rodrigues Alves por exemplo, está precisando de uma ponte há anos. A nossa BR-364 até hoje não foi concluída. Portanto, discutir sobre a Interligação de Cruzeiro do Sul com Pucallpa é uma discrepância sem fim”, Concluiu.

