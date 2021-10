Homens da prefeitura de Porto Walter, estiveram no Rio Juruá Mirim e seu entorno, especificamente no Igarapé Cumprido e durante todo final de semana e fizeram a limpeza no local.

O vereador José Biliarte (PCdoB), elogiou ação autorizada pelo prefeito César Andrade e o vice Guarsonio, que segundo o parlamentar trará mais dignidade as diversas famílias residentes nas comunidades do entorno.

“Eu fiquei bastante feliz e atendi o convite do prefeito para estar presente nessa grande operação de limpeza, que garante acesso a quem precisa se deslocar das suas comunidades até a sede da cidade. Os amigos produtores do Formigueiro e Bahia, sabem da importância que tem um Igarapé sem os troncos impedido a passagem de embarcações, por isso parabenizo a nossa administração municipal que não tem medido esforços para dar atenção aos nossos ribeirinhos”, destacou Biliarte.

Com motosserras e cordas, os trabalhadores retiraram os principais obstáculos que dificultavam a passagem de embarcações, o que vai garantir melhores condições de trafegabilidade por parte dos ribeirinhos.

