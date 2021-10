Polícia Civil cumpre 28 mandados em operação de combate ao tráfico de drogas no interior do AC — Foto: Arquivo/PC-AC

A Polícia Civil do Acre deflagrou nesta terça-feira (5) a “Operação Shinigame” de combate ao tráfico de drogas e organização criminosa que atua na cidade de Feijó, no interior do Acre.

Ao todo, foram cumpridos 28 mandados judiciais nas cidades de Feijó, Rio Branco e Sena Madureira, sendo 22 de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. Ao menos 30 policiais atuaram na operação.

As investigações iniciaram em março do ano passado após a prisão em flagrante de um dos integrantes da organização criminosa. Desde então, segundo o delegado responsável pela apuração, Railson Ferreira, a polícia identificou outros membros da facção e nesta terça eles foram presos e colocados à disposição da Justiça.

“O objetivo dessa operação foi o combate ao tráfico de drogas e repressão a organização criminosa. Foram presas pessoas em Rio Branco, Sena Madureira e em Feijó. A operação foi coordenada pela delegacia de Feijó e teve apoio das delegacias de Sena Madureira, de Tarauacá e do Núcleo de Captura da Polícia Civil e de policiais militares de Feijó. Essa é a primeira fase e, com certeza, teremos outras ações com o desenrolar das investigações. Somente este ano, aqui em Feijó nós já encaminhamos mais de 200 pessoas ao presídio por diversos crimes”, disse o delegado.

O nome da operação, “Shinigame”, segundo a Polícia Civil, significa “Deus da Morte”, e faz referência ao fato dos conselheiros da organização criminosa decidirem as pessoas que iriam morrer na região. Com informações do G1 Acre.

