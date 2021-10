Homem morreu após moto derrapar e ele bater a cabeça contra carro — Foto: Batalhão de Trânsito

Mais um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta terça-feira (5) em Rio Branco. Desta vez, José Pessoa de Medeiros, 65 anos, estava em uma moto e, ao tentar ultrapassar um carro, derrapou e caiu batendo a cabeça em outro veículo que passava no sentido oposto da via. O acidente ocorreu na Rua Minas Gerais, bairro Preventório.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi ao local e suspeita de que o acidente pode ter sido causado por conta da pista escorregadia, já que choveu em Rio Branco durante toda a madrugada e parte da manhã.

Dados do batalhão mostram que de janeiro a setembro deste ano foram registrados 13 acidente com vítimas fatais em Rio Branco, sendo que no ano passado no mesmo período foram 14. O aumento maior foi no mês de setembro, que no ano passado registrou apenas um acidente com morte, mas este ano foram três. Com informações do G1 Acre.

Veja o Vídeo Abaixo: O líder do Movimento Social Pró Ponte, Ralf Luiz, frisou que a obra da ponte de Rodrigues Alves é salutar mas, que o governador Gladson Cameli precisa fazer o 'dever de casa' primeiro. "Essa Interligação é importante mas, o debate precisa ser mais bem amadurecida pelos dois países. O governador não fez nem o dever de casa. Rodrigues Alves por exemplo, está precisando de uma ponte há anos. A nossa BR-364 até hoje não foi concluída. Portanto, discutir sobre a Interligação de Cruzeiro do Sul com Pucallpa é uma discrepância sem fim", Concluiu.

