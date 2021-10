Ao chegar no local, a polícia realizou a perícia no local onde se encontrava as cápsulas Foto: Yana

Na noite deste domingo (03), por volta das hs 23:30, a polícia bolivianas foi acionada após um tiroteio intenso ter sido registrado na zona do bairro Pantanal, em Cobija – Bolívia na fronteira de Brasileia/AC.

De acordo com informações repassadas a redação do site 3 de Julho Notícias, o portão da residência do ex-prefeito da Cidade de Cobija e ex-jogador da seleção Boliviana, Luis Gatty Ribeiro, teria ficado crivado de bala em decorrência do tiroteio.

Diante dos disparos não houve registro de feridos. Até o momento a policia boliviana não teria identificado os autores destes disparos, mais irá investigar para poder responsabilizar os autores.

