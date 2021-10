A nova Companhia vai expandir suas ações para Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo – Foto: Dhárcules Pinheiro

Assessoria – Inauguração do Quartel do Comando de Policiamento Especializado (CPE), do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM), em Cruzeiro do Sul.

Após reforma que durou seis meses, a sede da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), do 6º Batalhão de Polícia Militar (6ºBPM), foi inaugurada na pelo titular da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos.

Solenidade contou com a presença do vice-governador, major Wherles Rocha, secretário de Segurança Pública, coronel Paulo César Rocha, comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes, coronel Evandro, comandante do 6° BPM e demais autoridades civis e militares.

Também foram beneficiados os prédios da Delegacia da Mulher (DEAM), o espaço que acomodará as modernas instalações do Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc), e o Centro Socioeducativo (ISE), que foi contemplado com nova cobertura.

Paulo Cézar acredita que, no Juruá, a união das forças de segurança foi o divisor de águas para operar as conquistas dos últimos anos – Foto: Dhárcules Pinheiro

Diante dos agentes, o coronel Paulo Cézar Santos comemorou e destacou a redução de 53% dos índices de violência no Estado. Para ele, a conquista é fruto de boas práticas do governo e da exemplar atuação de policiais. “O maior beneficiado é o cidadão, quando lhes é garantido o direito de ir e vir”, disse o gestor.

O secretário acredita que, no Juruá, o plano de união das forças de segurança foi o divisor de águas para operar os feitos dos últimos anos, como a significativa apreensão de mais de duas toneladas de entorpecentes. “A grande mudança iniciou no processo de integração das forças policiais. Temos na região profissionais que executam com maestria o seu papel. Unindo-se a isso, o apoio da população nos garante fazer a diferença”, pontuou.

Além do quartel da CPE, que abrigava o Comando de Operações Especiais (COE), também foram beneficiados os prédios da Delegacia da Mulher (DEAM), o espaço que acomodará as modernas instalações do Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc), e o Centro Socioeducativo (ISE), que foi contemplado com nova cobertura.

