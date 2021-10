Mesmo tendo tempo de sobra, pois as aulas deixaram de ser presenciais desde março de 2020, o governador e sua equipe não realizaram planejamento para reforma e adequação necessária das escolas, até a merenda está faltando.

Ao todo 480 escolas da rede pública estadual de ensino retornaram às atividades presenciais nesta segunda-feira (4), ficando 126 escolas impossibilitadas, por estarem em reformas e sem oferecer condições de receber a comunidade escolar.

Alguns diretores tiveram dor de cabeça no primeiro dia de retorno das aulas, isso devido a ingerência do estado, pois muitas escolas estavam com estrutura danificadas, sem a totalidade de EPI’s necessário, algumas nem receberam a merenda completa.

Uma diretora de uma escola de Rio Branco com quem conversamos, nos contou que a maioria dos aparelhos de ar-condicionado não estão funcionando bem, pois a instalação elétrica precisa de reparos. A mesma reclama da falta de itens básicos na merenda e sequer podem garantir o cardápio programado para ser servido.

“Tivemos que fazer uma vaquinha para comprar algumas coisas, por exemplo não mandaram um kg de açúcar ainda. O café da manhã do cardápio diz que hoje estaríamos servindo pão de milho, ovos e café com leite, mas aqui só tem o pó de café desses itens apresentado, tivemos que dar bolacha com café mesmo, é o que tem. Se a secretaria não garantir as condições que prometeram, infelizmente teremos que parar as atividades”, desabafou a gestora.

Acompanhe o calendário que foi planejado para retorno das aulas presencias;

4 de Outubro

Educação Básica

1º, 5º, 6º, e 9º anos do Ensino Fundamental

1ª e 3ª séries do Ensino Médio

Educação de Jovens e Adultos – EJA

Último Módulo de cada etapa (EJA I, II e III)

Educação do Campo (Escolas seriadas)

Todas as séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio

Educação Indígena

Todas as séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio

3 de Novembro

Educação Básica

2º, 3º, 4º 7°e 8º anos do Ensino Fundamental

2ª série do Ensino Médio

Educação de Jovens e Adultos – EJA

Demais Módulos de todas as etapas (EJA I, II e III)

Educação do Campo

Todas as séries das demais escolas (não seriadas)

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Major Rocha fez um discurso voltado para a defesa da construção da estrada de Pucallpa. Em seu pronunciamento, Rocha destacou que desde o início do governo no qual ele é vice-governador buscou entendimento com as autoridades de Ucayali para fomentar acordos comerciais e amadurecer ainda mais esta estrada de Pucallpa que é um sonho de muitos. “Vejo hoje essa pseudopreocupação de muita gente que não mora na nossa região. Eu não vejo dessas pessoas nenhum movimento para ajudar as milhares de pessoas que moram na Amazônia brasileira”, concluiu o vice-governador.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.