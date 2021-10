Uma Pesquisa encomenda pelo Instituto Data Control mostra o índice de aprovação da administração do prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva (PSD), nesses nove meses em que está a frente do Poder Executivo do município.

Somados ótimo e bom, a atual administração do prefeito Camilo Silva, teve sua gestão aprovada com a porcentagem de 51,6%, ou seja, boa parte da população Placidiana tem se agradado do trabalho desenvolvida pelo gestor.

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 a 22 de setembro e ouviu 2.502 pessoas nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Senador Guiomard, Brasiléia, Porto Acre, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Xapuri, Epitaciolândia, Rodrigues Alves, Bujari, Acrelândia, Capixaba, Manoel Urbano e Assis Brasil.

A margem de erro é de 2% para mais ou para menos. O nível de confiança dos números representar a realidade é de 95%.

