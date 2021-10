PM/AC – Militares da Força Tática do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), apreenderam na tarde de segunda-feira, 04, no bairro Vila Betel, 179 trouxinhas de substância análoga a cocaína e 06 pacotes de merla.

Os militares foram averiguar uma ocorrência de tráfico de drogas. Chegando ao local, avistaram um indivíduo com um pote nas mãos. Ao proceder a abordagem, encontraram 06 pacotes de substância aparentando ser merla.

Os policiais também visualizaram um suspeito jogando objetos fora, ao averiguar, encontraram duas meias contendo no interior delas 179 trouxinhas sendo possivelmente de cocaína.

Os militares encaminharam todos os entorpecentes apreendidos à delegacia de flagrantes (Defla), juntamente com os envolvidos nas ações.

