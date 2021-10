No inverno o sofrimento aumenta, são veículos atolados e constrangimento para centenas de pessoas todos os dias – Foto e arte Alemão Monteiro

O líder do Movimento Social Pró Ponte de Rodrigues Alves, Ralf Luiz, aproveitou a Audiência pública com os deputados estaduais em Cruzeiro do Sul para alertar que o governador Gladson Cameli sequer fez o dever de casa.

Em seu pronunciamento, Ralf, destacou a importância da Estrada de Pucallpa no tacante ao aquecimento da economia e cultural para a região do Juruá, porém frisou que primeiro o governo deve ligar o Acre ao Brasil, ou seja, primeiro deve ser feito o dever de casa, antes de fazer conexões para outros países, referindo-se aos município isolados que compões o Acre.

O Líder do movimento afirmou que tem os moradores de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter (que inclusive já iniciou o processo de interligação com Rodrigues Alves), Rodrigues Alves (que necessita urgentemente de uma ponte e até o momento tem sido ignorado pelo governo do Estado) e são lugares que precisam ser ligados de fato ao Acre e deixar o isolamento de lado.

Ralf afirmou que as autoridades no Estado tem priorizado outras regiões, pois a mesma necessidade que Xapuri tem da Ponte do Sibéria tem Rodrigues Alves e os demais município citados, Mas ao contrário desses município, Xapuri já está com o projeto sendo concluído, temos também o anel viário e a segunda ponte de Brasileia e Epitaciolândia as obras já foram iniciadas, a ponte de Sena Madureira já foi reafirmada pelo governo, mas Rodrigues Alves sequer tiveram os projetos técnicos concluídos.

Ralf Luiz frisou que a obra é salutar mas, que o governo do Acre precisa fazer o ‘dever de casa’ primeiro.

“Essa Interligação é importante mas, o debate precisa ser mais bem amadurecida pelos dois países. O governador não fez nem o dever de casa. Rodrigues Alves por exemplo, está precisando de uma ponte há anos. A nossa BR 364 até hoje não foi concluída. Portanto, discutir sobre a Interligação de Cruzeiro do Sul com Pucallpa é uma discrepância sem fim”, Concluiu.

Veja o Vídeo Abaixo: Major Rocha fez um discurso voltado para a defesa da construção da estrada de Pucallpa. Em seu pronunciamento, Rocha destacou que desde o início do governo no qual ele é vice-governador buscou entendimento com as autoridades de Ucayali para fomentar acordos comerciais e amadurecer ainda mais esta estrada de Pucallpa que é um sonho de muitos. “Vejo hoje essa pseudopreocupação de muita gente que não mora na nossa região. Eu não vejo dessas pessoas nenhum movimento para ajudar as milhares de pessoas que moram na Amazônia brasileira”, concluiu o vice-governador.

