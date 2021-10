Uma das cidades mais isoladas do Acre e que deveria ter mais atenção do poder público, Porto Walter parece ter sido esquecida pela administração Gladson Cameli (PP).

Com 13 mil habitantes Porto Walter tem um hospital que funciona com atendimento de baixa e média complexidade, mas a falta de médicos na cidade é um drama que parece não ter fim.

No domingo (3) uma jovem com gravidez de risco deu entrada na unidade hospitalar da cidade, mas nenhum profissional médico estava atendendo e um enfermeiro teve que fazer o parto, sendo orientado por um médico de Cruzeiro do Sul, que pelo celular auxiliou no procedimento.

Para a sorte da jovem de 17 anos, o parto ocorreu bem e somente um hoje o TDF deslocou um avião e junto com bebê a mãe foi para Cruzeiro do Sul onde terá um melhor acompanhamento.

A população da cidade está revoltada e cobra do governador solução para o problema, pois há dias não tem um médico para atender a população as pessoas ficam sem saber o que fazer, principalmente se for casos que precise de atendimento emergencial.

Sem médico permanente na cidade, dois profissionais se revezam em intervalos de 15 em 15 dias, mas há quase 10 está sem nenhum.

Além da saúde, outras reclamações relacionadas a falta de ações do governo na cidade são denunciadas pela população, por exemplo a SEPA – Secretaria de Produção e Agronegócio, que praticamente deixou de acompanhar as necessidades dos produtores rurais da cidade.

Outra grande reclamação, diz respeito ao abandono das Obras do PROSER, que iniciou no governo de Tião Viana com pavimentação e abertura de dezenas de ruas, construção de calçadas, bueiros e módulos sanitários, hoje sequer tem acompanhamento de perto nem fiscalização por parte do governo.

Nossa redação tentou contato com a secretária de Saúde Paula Mariano, mas não obtivemos sucesso.

O líder do Movimento Social Pró Ponte, Ralf Luiz, frisou que a obra da ponte de Rodrigues Alves é salutar mas, que o governador Gladson Cameli precisa fazer o 'dever de casa' primeiro. "Essa Interligação é importante mas, o debate precisa ser mais bem amadurecida pelos dois países. O governador não fez nem o dever de casa. Rodrigues Alves por exemplo, está precisando de uma ponte há anos. A nossa BR-364 até hoje não foi concluída. Portanto, discutir sobre a Interligação de Cruzeiro do Sul com Pucallpa é uma discrepância sem fim", Concluiu.

