A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) relatou o PL 3704/2019 do deputado Mauro Nazif, que denomina a Ponte sobre o Rio Abunã, que liga o Acre a Rondônia, como Ponte Dom Moacyr Grechi. A relatora apresentou parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O PL segue para o Senado.

Dom Moacyr Grechi faleceu em junho de 2019, em um hospital de Porto Velho. O religioso foi bispo na capital do Acre, Rio Branco, por quase três décadas e dedicou parte da vida em defesa dos indígenas, trabalhadores rurais, seringueiros.

Foi amigo e apoiador de Chico Mendes na luta contra a devastação das florestas. Dom Moacyr também foi um dos primeiros a denunciar a ação de grupos de extermínios no estado comandados por autoridades policiais.

“Dom Moacyr sempre será para mim uma das maiores referências de dedicação às causas dos mais humildes. Foi uma honra relatar o PL de autoria do deputado federal de Rondônia, Mauro Nazif. É muito simbólico que D. Moacyr Grechi, que foi bispo católico em Rio Branco e arcebispo emérito em Porto Velho, dê nome à ponte do Rio Abunã, que liga nossos dois estados irmãos”.

