Cruzeiro do Sul continua avançado na vacinação contra a Covid. Nesta sexta-feira, 01, Dia Mundial do Idoso, foi anunciado a aplicação da terceira dose, ou de reforço, para idosos acima de 60 anos, que terá início a partir de segunda feira, 04.

O anúncio foi feito na manhã desta sexta pelo prefeito Zequinha Lima durante coletiva de imprensa.

A dose de reforço já vem sendo aplicada para idosos acima de 70 anos, imunossuprimidos, e desde a quarta-feira para os profissionais de saúde, que continuam sendo vacinados diretamente nos locais de trabalho.

O anúncio acontece no Dia Mundial do Idoso após a chegada de 3.390 novas doses do imunizante Pfizer nesta quinta, 31.

A vacina estará disponível a partir de segunda em 14 postos de saúde.

Em Cruzeiro do Sul, a estimativa é de que 98% da população vacinável da zona urbana já tenha recebido pelo menos a primeira dose e 67% a segunda.

“Agora queremos dar esse reforço de terceira dose para melhor proteger as pessoas idosas. O resultado dessa vacinação a gente vê na redução do número de casos. Nos últimos dias não estamos tendo casos positivos de Covid”, disse o prefeito.

As equipes itinerantes continuam realizando a vacinação de modo itinerante para profissionais de saúde, visitando o Hospital Regional do Juruá, a Maternidade, o Hospital Dermatológico e nos postos de saúde.

“É importante que as pessoas aproveitem esse momento, uma vez que estamos com a vacina disponível e nós queremos que as pessoas tenham acesso imediatamente e se vacinem para que posamos proteger nossa população”, disse o prefeito.

