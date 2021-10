A deputada estadual Maria Antônia esteve participando da audiências pública realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC) que foi realizada neste sábado (02), com o objetivo de tratar de assuntos muito importantes para a região do Juruá como por exemplo a Estrada de Pucallpa.

A parlamentar se manifestou a favor da construção deste acesso pois entende que é algo que irá beneficiar não só Cruzeiro do Sul, como também os demais municípios próximos, além de aquecer o turismo na região.

“Creio que dá para desenvolver e ao mesmo tempo preservar. Eu acredito nisso. Sou totalmente a favor da estrada desde que seja feita com responsabilidade preservando também as nossas riquezas”, concluiu Maria Antonia.

O encontro que foi proposto pelo deputado estadual Roberto Duarte (MDB), aconteceu no Teatro dos Náuas em Cruzeiro do Sul e contou com a participação, do vice-governador Major Rocha, da deputada federal Jéssica Sales (MDB), do promotor de Justiça, Iverson Bueno, do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, de líderes ambientais, indígenas, professores, Vereadores e comerciantes da região.

Viabilidade técnica da obra

Em novembro do mesmo ano, foi dado o primeiro passo para a construção da estrada com abertura de uma trilha de cerca de 90 quilômetros até o município peruano de Puccallpa.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre informou que o processo estava em fase inicial e que a previsão era de que fosse lançado o edital para contratação de estudo de viabilidade técnica da obra.

